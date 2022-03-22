РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. В Домодедове за сутки выявили еще 13 случаев заболевания коронавирусом, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 774 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 199 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 176 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 14 662 человека. Выздоровел и выписался 924 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.