РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Полицейские в Королеве задержали 6 человек, находящихся в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В Королеве полицейские провели первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Целью мероприятия является розыск обвиняемых и лиц, подозреваемых в совершении преступления, розыск без вести пропавших, в том числе разыскиваемых по инициативе органов внутренних дел государств-участников СНГ.

В ходе проведения мероприятия полицейские задержали 6 человек, находящихся в федеральном розыске, а также установили местонахождение одного без вести пропавшего гражданина.