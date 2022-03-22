РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Жителям подмосковного Королева напомнили о правилах безопасности на железной дороге, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской администрации.

В Королеве рядом с железнодорожной станцией Подлипки Дачные Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) состоялся рейд по оповещению жителей о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге. В рейде приняли участие представители городской администрации, административно-пассажирской инспекции, члены общественной палаты и волонтеры.

В ходе рейда проведены разъяснительные беседы с гражданами на предмет соблюдения правил безопасности при переходе через ж/д пути. Жителям города раздали информационные листовки.