РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. В отделении ультразвуковой диагностики Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе пациенты с любым патологическим процессом могут пройти полное обследование на оборудовании экспертного класса, с января текущего года здесь провели более 4 тыс. УЗИ-исследований, сообщается на странице МООД в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году специалисты выполнили около 23 тыс. исследований, среди них - диагностика патологических процессов наружной локализации, органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, исследования полых органов брюшной полости, мочевыводящей системы, органов малого таза у мужчин и женщин, исследования сосудов и сердца.

Оборудование экспертного класса позволяет врачам МООД проводить диагностику злокачественных опухолей на ранних стадиях, оценку их распространенности и контроль динамики патологического процесса в ходе лечения.

Также в отделении под контролем ультразвука выполняются миниинвазивные манипуляции для верификации всех патологических процессов: тонкоигольные аспирационные биопсии, трепан-биопсии, лечебно-диагностические миниинвазивные вмешательства (дренирование жидкостных образований, ограниченных скоплением патологического содержимого в мягких тканях, грудной и брюшной полостях).