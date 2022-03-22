РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. В подмосковном Королеве многодетным мамам рассказали о новых мерах соцподдержки, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

В отделе социальной защиты населения Юбилейный в Королеве прошла встреча на тему «О новых мерах социально-экономической поддержки многодетных семей и семей с особенными детьми». В работе круглого стола приняли участие члены и консультанты общественной палаты Королева, представители благотворительного фонда «Окно в мир», заведующий отделом соцзащиты Юбилейный Татьяна Полозова, заместитель заведующего отделом Алена Ткачук, мамы многодетных семей, в том числе, воспитывающих детей-инвалидов.

На встрече участники обсудили информационную работу в соцсетях, организаций соцзащиты города, изменения в законодательстве в сфере соцподдержки многодетных семей и семей с особенными детьми, меры соцподдержки семей с детьми на фоне санкций в поддержку туризма и отдыха внутри страны.

На эти и другие вопросы ответили представители отдела соцзащиты Юбилейный.