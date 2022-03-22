РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Экологический фестиваль в ходе международной акции «Час Земли» пройдет в Подольске 31 марта, сообщает администрация округа.

Фестиваль начнется в 17:00 и пройдет на Бульваре Юности. В программе экологический квест, сбор пластиковых крышечек, раздача рассады, мастер-классы с примером как дать вторую жизнь ненужным вещам, квартирник, флешмобы, роспись аквагримом, лекторий по сортировке бытовых отходов.

Во время международной акции «Час земли» Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Тысячи людей по всей стране вносят вклад в сохранение природы России. В акции ежегодно принимает участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах.