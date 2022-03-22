РИАМО - 22 мар. В следующем году в новой Москве планируют достроить и ввести в эксплуатацию две поликлиники, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Сейчас приступаем к завершению строительства поликлиники в Филимонках. <…> Будем завершать строительство поликлиники в Птичном (поселение Первомайское - ред.). <…> Два объекта у нас будут строиться и будут вводится в будущем году, в 2023-м», - рассказал Жидкин.

По его словам, в новой Москве за 10 лет было построено 20 медицинских объектов, в целом район обеспечен медицинскими учреждениями. При этом новые объекты еще будут появляться.

«Продолжается строительство второй очереди больницы в Коммунарке», - добавил Жидкин.

В пресс-службе департамента развития новых территорий столицы также уточнили, что в 2022 - 2024 годах в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию восемь медицинских объектов. В настоящее время они находятся в разной стадии строительства. Проекты реализуют на средства инвесторов.