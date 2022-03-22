РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Три человека погибли и один получил травмы в результате пожаров на территории подмосковного Красногорска с начала года, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

С начала нынешнего года в Красногорске произошло 54 пожара, в результате которых погибли 3 и был травмирован один человек. За аналогичный период прошлого года в результате 52 пожаров погибли 2 человека, трое были травмированы.

С начала марта зарегистрировано 20 пожаров, один из них произошел 21 марта. Люди не пострадали.