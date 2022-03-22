РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. В роддоме подмосковного Королева 23 марта пройдет День открытых дверей, сообщили в городской больнице.

Будущим родителям покажут отделения роддома, познакомят их с медицинским персоналом и ответят на все интересующие их вопросы.

Встреча состоится в конференц-зале родильного дома по адресу: улица Октябрьская, дом №30. Начало встречи в 17:00. Предварительная запись не требуется. Посетителям необходимо иметь с собой сменную обувь.