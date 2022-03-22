РИАМО - 22 мар. За минувшие сутки на территории России выявили 26 394 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 17 637 795 случаев заболевания Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

Также за сутки на территории РФ после перенесенного коронавируса выздоровели 74 920 пациентов, скончались 472 человека с подтвержденным Covid-19.



В российские больницы за сутки поступили 7 854 пациента с подтвержденным коронавирусом, это на 259% больше, чем днем ранее (2 187).

С начала пандемии в стране от коронавируса вылечились 16 346 800 пациентов, умерли от заболевания 365 373 человека.

В ряде регионов РФ отмечена стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Отменяются ограничительные меры, введенные ранее. При этом врачи напоминают о необходимости вакцинироваться, чтобы избежать заражения или тяжелого течения болезни.