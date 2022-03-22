РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Жители Подольска на личном приеме главы округа подняли проблемы благоустройства придомовых территорий, ненадлежащей работы УК, земельного вопроса и ряд других, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Жариков 21 марта провел очередной прием граждан по личным вопросам. Жителей волновали проблемы благоустройства придомовых территорий, ненадлежащей работы управляющей компании, земельные вопросы, строительство подъездных дорог и другие.

«Изучил все затронутые подольчанами вопросы, дал необходимые разъяснения. Некоторые из обращений для дальнейшего рассмотрения передал в соответствующие структурные подразделения администрации», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Личный прием граждан Жариков проводит каждую неделю. Запись на прием проходит по вторникам с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8(496)755-57-80, 8(496)755-57-27.