РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 мар. В подмосковном Щелкове началась реставрация восточной пристройки у ворот усадьбы Гребнево, строители уже расчистили кирпичную кладку и произвели вычинку кирпича, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Также рабочие реставрируют оконные проемы, которые будут выглядеть по образу оригинальных. Старый кирпич заменят на приближенный к тому, что использовали при строительстве изначально. В заключительном этапе реставрации на фасад нанесут защитное декоративное покрытие.

Окончание реконструкции запланировано на 2026 год. В отреставрированных усадебных зданиях разместят музеи, концертные залы и выставки.