РИАМО - 22 мар. Тело известного физика-экспериментатора Константина Кешишева было обнаружено у его дома на Новочеремушкинской улице в Москве, сообщает mk.ru.

Ученому было 76 лет. Предположительно, Кешишев мог совершить суицид.

Как пишет издание, Кишешев сильно переживал из-за смерти жены. Она скончалась в прошлом месяце.

Константин Кешишев – доктор наук, получил Ленинскую премию за работу «Туннельный перенос вещества и квантовая кристаллизация».