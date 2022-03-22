РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Хореографический ансамбль из ДК «Луч» подмосковного Красногорска стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса народного творчества, сообщается в Telegram-канале управления культуры, туризма и молодежной политики администрации горокруга.

Детский хореографический ансамбль танца народов мира «Планета» дома культуры «Луч» принял участие в Всероссийском конкурсе народного творчества «Тихая моя Родина», организатором которого является Российское агентство творческих технологий «Конкурсант».

По итогам конкурса юные танцоры стали лауреатами I степени в номинации «Народный танец» с танцевальным номером «Береза».

«Поздравляем балетмейстера Ксению Кубарову и ее воспитанниц с заслуженной победой и желаем им дальнейших успехов!» - говорится в сообщении.