РИАМО - 22 мар. Во вторник утром в трех московских аэропортах отменили и задержали 49 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задержано 2 рейса, 8 отменено. В Домодедове 8 рейсов задерживаются, 10 отменены. В Шереметьеве 1 рейс задержан и 20 отменено.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Домодедово в феврале 2022 года составил почти 1,5 млн человек - на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Более 1 млн пассажиров аэропорта летали рейсами внутри страны.