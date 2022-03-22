РИАМО - 22 мар. В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» проведут восстановительные работы, в которые внесли ряд изменений местные жители, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По просьбам жителей исключили из проекта устройство лодочной станции на берегу Пятого Иваньковского пруда, вместо нее будет обустроен прогулочный маршрут на сваях с выходом к воде, который включим в общее пешеходное пространство парка. С противоположной стороны берега планировалось провести реконструкцию пляжной зоны, но решили этого не делать, а только подсеять газон», — рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, специалисты также решили не проводить обустройство кинотеатра на открытом воздухе на берегу Третьего Иваньковского пруда. Также участок в Елизаветинском овраге останется без изменений. В этом месте не будут обустраивать павильон кафе, но на входах в парк станет больше туалетов.

Парк имеет слабую транспортную доступность, также у него самый загруженный вход из туннеля со стороны жилого района и станции метро «Стрешнево». Чтобы разгрузить обстановку специалисты организуют новый вход со стороны станции МЦК «Балтийская».