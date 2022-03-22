РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. На барельефах с детского сада в Королеве обнаружены первые слои краски, сообщил историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Барельефы с белочками, уточками и медвежатами, снятые со старого здания детского сада «Белочка» в Королеве, передали на реставрацию в колледж архитектуры, дизайна и реставрации «26 Кадр». Само здание было снесено в 2018 году и на его месте уже построено новое дошкольное учреждение. Городские активисты настояли на спасении барельефов со здания от уничтожения.

Студенты-дипломники продолжают реставрационные работы над барельефами начала 50-х годов ХХ века, выполненные по эскизам архитектора Любови Гулецкой. Историк архитектуры Чермошенцев вместе с руководителем проекта Ольгой Мельниковой, преподавателем Ксенией Хорошун и директором факультета реставрации Дмитрием Тузовым приняли решение о сохранении оригинального цветового оформления барельефов. Несмотря на то, что все жители нашего города знают эти барельефы покрашенные белой краской, при их очистке студенты выявили первые слои. Синие оттенки фона и бежевые - на белочках.

Чермошенцев считает, что эта находка станет интересным историческим элементом в случае передачи барельефов в музейное пространство.