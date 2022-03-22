РИАМО - 22 мар. Компания «Аэроэкспресс» запустила комфортабельные туристические автобусы большого класса в аэропорт Домодедово, они будут следовать регулярно от станции метро «Домодедовская» до аэровокзала, сообщает пресс-служба компании.

Добраться в одну из крупнейших воздушных гаваней России теперь можно благодаря регулярному автобусному экспресс-маршруту №1185. Маршрут будет проходить по Каширскому шоссе и предусматривает 2 остановки по требованию – «Совхоз им. Ленина» и «Гостиница». Поездка на автобусном экспрессе занимает 30-40 минут в зависимости от дорожной обстановки.

На новом маршруте задействованы люксовые туристические автобусы большого класса с высоким салоном. В каждом лайнере – 56 посадочных мест и вместительное багажное отделение. Мягкие кресла оснащены механизмом регулировки наклона спинки, откидными столиками и подлокотниками, на окнах предусмотрены шторки, система климат-контроля поддерживает комфортную температуру.

Экспресс-автобусы курсируют ежедневно с 6:30 в обе стороны. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50, из аэропорта – в 1:50. Они отправляются каждые 20 минут как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Остановки расположены около выхода №10 станции метро «Домодедовская» и на привокзальной площади напротив выхода №3 аэропорта. Остановочные пункты и сами автобусы окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресс».

Билеты можно приобрести несколькими способами: на сайте «Аэроэкспресс», в мобильном приложении компании, при посадке у водителя или оплатить поездку бесконтактным способом на специальном терминале около входа в автобус. К оплате принимаются банковские карты, а также билет «Кошелек» карты «Тройка». Стоимость проезда составляет 150 рублей. Проезд для детей до 7 лет – бесплатный.

Новый маршрут стал вторым автобусным направлением компании «Аэроэкспресс». С 2019 года экспресс-автобусы компании успешно курсируют между станицей метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — Внуково, Домодедово и Шереметьево.