РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поручил ответственным службам ускорить темпы весенней уборки территории, сообщил он в своем Telegram-канале.

«На оперативном совещании поручил городским службам и управляющим компаниям ускорить темпы подготовки территорий к теплому сезону. Обочины магистралей и тротуаров необходимо очистить от накопившейся грязи», - написал Волков.

Он подчеркнул, что к началу апреля все должны быть максимально подготовлены к субботникам, проводить которые в округе начнут с первых чисел месяца. 16 апреля Красногорск присоединится к большому региональному субботнику.

«С повышением температуры воздуха на этой неделе ожидаем подъем воды в реках и водоемах. Гидротехнические сооружения под контролем - городские службы вместе с МЧС провели смотр техники и мониторят ситуацию», - отметил Волков.

Коснулся глава округа и темы здравоохранения.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом идет на спад - поликлиники возобновили плановую диспансеризацию граждан, в том числе, и Единый день диспансеризации, который будет проходить по субботам дважды в месяц.

«На отдаленных территориях планируем возобновить выездные приемы узких специалистов», - заключил Волков.