РИАМО - 22 мар. В новостройку на Бауманской улице, построенную в рамках программы реновация, переедут около 233 семей, это больше 500 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Адрес дома: улица Бауманская, 47. Там началось заселение в прошлом месяце. Новые квартиры в этом доме предложили москвичам из трех старых пятиэтажек на Госпитальном Валу (дом 3, дом 3, корпус 1 и дом 5, корпус 10).

«На данный момент 400 человек (184 семьи) уже осмотрели предложенное жилье и готовятся к переезду», — сказал глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Первые этажи здания будут нежилые, там разместят торговые и социальные объекты. Во дворе нового дома высадят деревья и разместят зону отдыха, а также построят детские и спортивные площадки.

В программу реновации вошли 110 домов, расположенных в Центральном административном округе, это около 16,5 тыс. жителей. Для расселения жителей ЦАО подготовили 15 площадок из них 6 территорий расположены на месте сносимых домов.

Уже 176 домов расселили по программе реновации в Москве>>