РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. Пробка длиной почти 8 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено на участке от деревни Михалково до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на данном участке дороги на 5 баллов.

Ряд пробок образовался на Волоколамском шоссе. Напряженная дорожная ситуация на участке от Павшинского бульвара до Московской кольцевой автодороги, от Ново-Никольской улицы до улицы Народного ополчения. В обратном направлении автомобилисты теряют время на участке от улицы Народного ополчения до бульвара Космонавтов.

Осложнены выезды с примыкающих к Волоколамскому шоссе улиц Светлой, Карбышева, Народного ополчения, Речной, Братьев Горожанкиных, Маяковского.

На Ильинском шоссе пробка образовалась на 1,5-километровом участке от музея-усадьбы «Архангельское» до деревни Гольево.