РИАМО - 22 мар. Столичное электродепо «Владыкино», которое обслуживает «серую» ветку метро, обеспечили дополнительной энергомощностью. Необходимые строительно-монтажные работы уже завершены, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Он уточнил, что для повышения энергомощности депо были проложены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 8 км. При этом использовался метод горизонтально направленного бурения. Он применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытие и исключить повреждение коммуникаций.
«Общая присоединенная мощность составила свыше 1,3 МВт», - добавил заммэра.
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