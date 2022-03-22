РИАМО - 22 мар. Во вторник в столице пройдет круглый стол на тему «Колу на квас: импортозамещение в ресторанном бизнесе». Его участники обсудят вопросы, связанные с ведением бизнеса в новых условиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие состоится в онлайн-формате. Все желающие смогут подключиться к трансляции в 13:00. В беседе примут участие владельцы кафе, ресторанов, точек питания и эксперты.

Участники мероприятия обсудят будущее своих учреждений в новой реальности, а также поговорят о том, какие меры поддержки они могут получить.

Этот круглый стол станет третьим в рамках проекта «Прорвемся 2.0». Организаторами выступили центр поддержки экономики Москвы при участии Ассоциации менеджеров России.

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте (https://helpmoscoweconomy.ru/conference-22-03-2022) центра поддержки экономики Москвы.