РИАМО - 22 мар. Специалисты «Россети Московский регион» обеспечивают надежную и бесперебойную работу энергообъектов в пунктах проведения досрочной, основной и дополнительной сдачи ЕГЭ в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Компания отвечает более чем за 100 пунктов сдачи ЕГЭ.

«В рамках подготовки к началу тестирования проводится внеплановое обследование питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов сдачи ЕГЭ. В дни проведения экзаменов работа электросетевых объектов, от которых запитаны образовательные учреждения, будет взята под особый контроль», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, энергетики предусмотрели подключение к передвижным резервным источникам электроснабжения при нештатных ситуациях во время сдачи экзаменов. В дни сдачи ЕГЭ будут дежурить специальные бригады, чтобы сократить время прибытия к электроустановкам в случае возникновения проблем с электроснабжением.

В дни сдачи экзаменов введен запрет на плановые работы и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений.

21 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля.