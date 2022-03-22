РИАМО - 22 мар. До конца марта в столице откроют еще 5 центров проекта «Московское долголетие», таким образом, общее число центров достигнет 26, сообщается на официальном сайте мэра города.

Сейчас в мегаполисе работает 21 центр для пожилых, в конце июня их число вырастет в 2 раза, а до конца 2022 года будет увеличено до 71.

«Мы понимаем, что один из принципов активного долголетия — это не только предоставление соцуслуги людям старшего поколения, но и вовлечение их самих в организацию процесса. Центры «Московского долголетия» — это площадка для реализации своих возможностей. Здесь жители старшего поколения могут найти друзей, стать лидерами самоорганизованных клубов и создать собственный проект», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, со временем центры появятся во всем городе, каждый столичный пенсионер сможет в любое время без предварительной записи прийти в центр рядом с домом.

Центры принимают горожан старше 55 лет. Здесь они знакомятся, завязывают дружбу, вместе проводят время. Также в центрах проводятся занятия по лечебной гимнастике, йоге, вокалу, танцам и другие.

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