РИАМО - 22 мар. С 1 апреля порядка 4 млн россиян будут получать повышенные на 8,6% соцпенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, сообщает «Прайм».

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что решение об индексации социальных пенсий принял президент РФ Владимир Путин. Повышение выплат обусловлено высокими темпами инфляции.

Эксперт уточнила, что среди получателей социальных пенсий есть и дети-инвалиды. Ветераны Великой Отечественной войны получают и страховую пенсию, и пенсию по гособеспечению. Две пенсии выплачиваются и инвалидам по военной травме.

На индексацию пенсий до конца 2022 года из федерального бюджета направят 33,7 млрд рублей.

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