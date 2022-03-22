РИАМО - 22 мар. В столице стартовали работы по инженерной подготовке перед благоустройством Волоколамского шоссе и близлежащих территорий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Основная задача - превратить Волоколамское шоссе в «шоссе комфортной пересадки», в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать понятную и безопасную навигацию для пешеходов», - сказал заммэра города по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы пройдут и на территории, которая находится рядом с шоссе. Речь идет о территории парков «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки», а также о площади перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова.

Сейчас специалисты занимаются обновлением инженерных коммуникаций: водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей. Также они прокладывают дополнительную ливневую систему. Согласно проекту, кабеля спрячут под землю.

Для удобства пешеходов организуют проходы, во время работ полностью движение перекрывать не будут. Для комфорта пассажиров общественного транспорта установят навесы «сухие ноги».

Также специалисты планируют озеленить территорию возле остановок и вдоль шоссе, поменять асфальт на проезжей части и тротуарах, поставить скамейки, новые фонари.

В парках «Долина реки Химки» и «Берег реки Сходня» появятся пешеходные маршруты и зоны отдыха для людей разного возраста. Также там оборудуют детские и спортивные площадки.