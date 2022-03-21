РИАМО - 21 мар. Сотрудники домодедовской полиции задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в причинении химических ожогов трем гражданам, в том числе ребенку, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сейчас по месту проживания подозреваемого проводится обыск.

Нападение произошло возле одного из домов на Подольском проезде. Мужчина облил неустановленной жидкостью девушку и ее молодого человека. Медики госпитализировали их.

«Также от действий нападавшего пострадал проходивший мимо 11-летний подросток. Ему оказана медицинская помощь. По данному факту Отделом дознания УМВД России по г. о. Домодедово возбуждено уголовное дело по ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительное расследование нападения продолжается.