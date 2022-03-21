РИАМО - 21 мар. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что снизить тревожность и преодолеть стрессовое состояние можно, включив в рацион продукты, которые стимулируют выработку триптофана, сообщает «Вечерняя Москва».
Благодаря этой аминокислоте в организме образуется серотонин, прозванный гормоном счастья. Если в организме не хватает глюкозы, выработка триптофана останавливается.
Справиться со стрессом помогут индейка, бурый рис и бананы. Также расслабляющий эффект имеют продукты с высоким содержанием витаминов группы В.
«Их много в крупах, печени и мясе птицы. Понизить тревогу способен и магний, который можно найти в орехах, зеленых овощах, нежирных сортах рыбы и в льняном масле», – подчеркнула врач.
Употребление овощей, цельнозернового и отрубного хлеба тоже может поднять настроение благодаря содержащимся в них пробиотиках.
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