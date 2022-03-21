РИАМО - 21 мар. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что снизить тревожность и преодолеть стрессовое состояние можно, включив в рацион продукты, которые стимулируют выработку триптофана, сообщает «Вечерняя Москва».

Благодаря этой аминокислоте в организме образуется серотонин, прозванный гормоном счастья. Если в организме не хватает глюкозы, выработка триптофана останавливается.

«Мы это ощущаем сразу, так как происходит резкая смена настроения, повышается тревожность, возникает стресс. Полезным источником глюкозы могут выступать ломтик темного шоколада, виноград, любая сладкая либо кисло-сладкая ягода — малина, клубника, смородина», – заявила Соломатина.

Справиться со стрессом помогут индейка, бурый рис и бананы. Также расслабляющий эффект имеют продукты с высоким содержанием витаминов группы В.

«Их много в крупах, печени и мясе птицы. Понизить тревогу способен и магний, который можно найти в орехах, зеленых овощах, нежирных сортах рыбы и в льняном масле», – подчеркнула врач.

Употребление овощей, цельнозернового и отрубного хлеба тоже может поднять настроение благодаря содержащимся в них пробиотиках.