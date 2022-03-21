РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. Московский областной конкурс исполнителей на духовых инструментах в седьмой раз состоялся в Детской духовой музыкальной школе № 2 в Балашихе, в этом году преподаватели школы вышли с предложением к благотворительному фонду имени Валерия Халилова присвоить имя музыканта данному конкурсу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительный фонд дал свое разрешение. Данный конкурс проводится уже 7 год подряд и входит в план министерства культуры Московской области.

В минувшие выходные на прослушивание приехало более 42 детских школ искусств из 22 городов Подмосковья. Жюри возглавил заслуженный артист России, доцент, преподаватель Военного университета министерства обороны РФ Александр Халилов.