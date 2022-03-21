РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В городском округе Подольск суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года мужчину, который кулаками и ногами повредил чужой автомобиль, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Марина Синькова.

Инцидент произошел 15 января. В 02:30 мужчина в состоянии опьянения во дворе дома на улице Советской подошел к припаркованному у подъезда автомобилю Volkswagen Touareg, залез на капот машины, нанес по нему два удара ногами и ударил по ветровому стеклу кулаком. Затем он ушел, в 03:40 вернулся обратно к автомобилю, вновь залез на капот, перелез через него и скрылся.

В итоге он причинил собственнику автомобиля значительный материальный ущерб на сумму 45,5 тыс. рублей. Подольский городской суд Московской области 14 марта осудил жителя Подольска за умышленное повреждение чужого имущества.

Приговором суда гражданин был признан виновным в совершении преступления, ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.