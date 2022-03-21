РИАМО - 21 мар. На минувшей неделе в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 6,1 тыс. заявок жителей. Более 4,3 тыс. из них выполнены, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Отмечается, что количество обращений снизилось в 16 городских округах. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина отметила, что ведомство контролирует работу ЕДС в областном Центре управления регионом (ЦУР).

За прошедшую неделю наибольшие темпы снижения количества обращений были зарегистрированы в Пущине (-44%), Краснознаменске (-31%), Протвине (-20%), Лосино-Петровском (-19%) и Балашихе (-18%). Жители Восхода и Серебряных Прудов не прислали ни одного обращения.

Глава Госжилинспекции напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем.

Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. При этом качество проведенных работ должен согласовать заявитель.