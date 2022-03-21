РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. В подмосковном Домодедове с апреля увеличат количество автобусов на нескольких рейсах, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Проанализировали загруженность муниципальных маршрутов за первый квартал этого года, на самых востребованных уже с апреля увеличим количество автобусов», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По одному автобусу большого класса вместимости добавят на маршруты №№11, 12 и 55, еще два дополнительных автобуса среднего класса выйдут на маршрут №14.

В феврале Ежокин сообщал, что после обновления автобусного парка в округе появится только современный, новый, исправный автотранспорт.