РИАМО - 21 мар. Рынок фастфуда в России может значительно вырасти за счет расширения точек, торгующих шаурмой и чебуреками. При этом на основе этих популярных продуктов повара смогут создавать как дешевые, так и дорогие блюда, рассказал ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

По его словам, в ближайшее время в РФ прогнозируется значительное расширение ассортимента фастфуда. Станет больше мест с шаурмой, чебуреками и другими традиционными для нашей страны блюдами быстрого питания. При этом состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента.

«Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Также и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом», – сказал Алексеев в интервью радио Sputnik.

Он также добавил, что большую роль в развитии российских сетей фастфуда могут сыграть производители говядины. При этом бургеры никуда не денутся.

Для производителей говядины не является проблемой открыть десятки или даже сотни заведений фасфуда, куда они будут сбывать свое мясо, вместо того, чтобы продавать его крупным транснациональным операторам, резюмировал Алексеев.