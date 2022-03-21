РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске участились случаи постановки на фиктивный учет иностранных граждан, это чревато уголовной отвественностью, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора младший советник юстиции Татьяна Петрякова.

В последнее время жители Подольска, пользующиеся жилыми муниципальными и частными помещениями, все чаще оформляют фиктивную постановку на учет иностранных граждан за денежное вознаграждения. Как правило, к этому прибегают граждане с низким уровнем доходов и недопониманием политики государства. Преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Недавно мировым судьей Подольского района в отношении жительницы округа вынесено постановление о прекращении в ее отношении уголовного дела, возбужденного по трем эпизодам ст. 322.3 УК РФ. Дело прекратили в связи с тем, что обвиняемую впервые привлекли к уголовной ответственности, при этом она способствовала раскрытию преступления и в ее действиях не содержалось иного состава преступления.

В 2021 году в Подольске суд рассмотрел достаточно много уголовных дел этой категории. Если граждане, совершившее подобное преступление, не сделают правильных выводов и повторят проступок, то городская прокуратура в судебном заседании будет настаивать на постановлении обвинительного вердикта и привлечении указанных лиц к уголовной ответственности по всей строгости закона.