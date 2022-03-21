РИАМО - 21 мар. Встреча-диалог по функциональному наполнению набережной реки Осетр пройдет в Зарайске 22 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Обсуждение пройдет по адресу: улица Ленинская, дом №46. Благоустройство пройдет на участке от плотины до Белого колодца. Данную территорию выбрали для участия в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Только благодаря коммуникации с жителями мы понимаем, какая именно территория подлежит благоустройству в первоочередном порядке, какие виды работ на территории будут интересны и востребованы», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Кроме того, поделиться своими предложениями по функциональному наполнению набережной можно в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа Зарайск по адресу: улица Советская, дом №23, каб. 50. Направить предложения можно с 08:00 до 17:00 до 23 марта или по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEn7U52fUe4ZUK9vKg6HqxR1eR6_K8xmINqSRYNGWnblDAJQ/viewform).

В 2020 году Зарайск уже одерживал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2019 году в городе благоустроили Красноармейскую улицу и площадь Революции, а в 2020 году – набережную реки Осетр.