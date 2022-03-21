РИАМО - 21 мар. Сотрудники группы «ЭкоЛайн» собрали более 1 тонны гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Акция проходила с 5 по 17 марта, сообщает пресс-служба группы «ЭкоЛайн».

Участие в сборе гуманитарной помощи приняли работники московских операторов комплексной услуги ООО «ЭкоЛайн» и ООО «МКМ-Логистика», подмосковных операторов «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис», а также мусоросортировочного завода «Сигнальный», КПО «Восток» и КПО «Нева».

«Акция показывает, что в нашем коллективе работают очень отзывчивые, добрые люди. Помимо необходимого, коллеги принесли специальное питание для младенцев и детские коляски», – заявила административный директор фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Марина Рассадина.

Беженцам из ДНР и ЛНР направили посылки со средствами гигиены, постельным бельем, детским питанием, кормом для собак и другими вещами. Собранную гуманитарную помощь 18 марта передали сотрудникам фонда «Второе дыхание», а затем в места временного содержания переселенцев.