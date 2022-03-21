РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков провел личный прием жителей Отрадненской территории в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Прием прошел в режиме ВКС. В нем приняли участие Дмитрий Волков, начальник теротдела «Отрадненское» Владимир Цуканов, заместители главы администрации и начальники профильных управлений.

Жители обратились к главе муниципалитета как с личными вопросами, так и озвучили проблемы, волнующие целые населенные пункты. Активист Павел Быченков поднял несколько вопросов, касающихся деревни Путилково. Так, он сообщил, что жители не согласны с решением построить детский сад на территории Ульяновской школы. Изначально планировалось возведение детского дошкольного учреждения возле одного из многоквартирных домов, но там возник вопрос с межеванием территории.

«Выйдете «на землю» и найдите решение», - поручил ответственным сотрудникам администрации Волков.

Также Быченков отметил, что в Путилкове не хватает пешеходных дорожек, которые соединили бы микрорайон со станциями метро, соседними Химками.

«Предлагаем это интегрировать с проектом благоустройства набережной реки Сходни – одним ходом можно решить две глобальные проблемы», - добавил активист.

Глава муниципалитета поручил в ближайшую субботу организовать встречу в Путилкове, чтобы на месте проработать вопрос организации дорожек, в том числе для самокатов, прокат которых недостаточно развит в микрорайоне.

Быченков поднял тему нехватки пешеходных переходов и остановочных павильонов на Путилковском шоссе. Кроме того, он попросил завершить работы в рамках третьей очереди благоустройства Братцевского парка и убрать сухостойные деревья.

Волков поручил ускорить процесс передачи Братцевского парка в ведение МАУК «Парки Красногорска». Также парк станет одной из площадок проведения субботников и высадок деревьев в апреле.

Жительница ЖК «Аристово-Митино» подняла застарелый вопрос с принадлежностью водозаборного узла и канализационно-насосной станции. Эти инженерные объекты планировалось принять в муниципальную собственность как бесхозяйные. Однако, у ВЗУ объявился собственник.

Глава округа поручил провести совещание с участием жителей, собственника ВЗУ и сотрудников администрации, чтобы решить вопрос.

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