РИАМО - 21 мар. На территории Подмосковья бесплатно перемещают автомобили, которые преграждают путь мусоровозам к контейнерным площадкам. При этом «письмо счастья» в виде штрафа 3-5 тыс. рублей водители получают за помеху вывозу отходов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

С момента старта пилотного проекта 15 февраля 2022 в городских округах Ленинский и Красногорск в диспетчерские службы поступило 126 заявок по фактам запаркованности контейнерных площадок.

«Всего перемещено 13 транспортных средств. Эвакуировано 2 автомобиля, до приезда эвакуатора ретировались 111 автомобилей», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

С помощью мобильного приложения «Народный инспектор» за этот период зафиксировано 2994 нарушения парковки у мест сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Это составляет почти половину от общего числа поступивших через приложение видеофактов.

В итоге нарушители получили свыше 550 штрафов. Остальным автовладельцам направили предостережения.