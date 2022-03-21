РИАМО - 21 мар. В России произошел сбой в работе сервисов Apple, в частности Music и iCloud. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

62% пользователей Apple Music сообщают о том, что приложение недоступно. У 34% зафиксированы проблемы с потоковым аудио, у 3% не удается пройти авторизацию.

При этом у 69% пользователей iCloud не работает DNS, 29% испытывают трудности с подключением к серверу, у 2% есть проблемы с доступом к файлам.

Чаще всего о проблеме с обоими сервисами «яблочной» компании сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов.