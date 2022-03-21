РИАМО - 21 мар. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) на полгода отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в турнирах из-за его слов в поддержку военной спецоперации ВС РФ в Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено в течение шести месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE», — уточняется на сайте FIDE.

Решение этической комиссии FIDE вступило в силу 21 марта. Из-за дисквалификации Карякин пропустит турнир претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля.

Ранее на своей странице в Twitter Карякин опубликовал пост, в котором выразил поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Украине.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины. В Минобороны России заявляли, что удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.