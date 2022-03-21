РИАМО - 21 мар. МособлЕИРЦ дарит дни свободного доступа к программе «Коммунальный бонус»: с 20 по 31 марта включительно получить купоны на скидки и подарки можно при каждом входе в мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Для получения бонусов установите мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» с помощью Google Play или App Store. После этого достаточно войти в раздел «Онлайн–помощник» – «Бонусы и акции» – «Коммунальный бонус» и выбрать любое понравившееся предложение. Не забудьте применить полученный промокод при оформлении покупки. Число входов и купонов не ограничено, всего доступно 22 предложения.

К примеру, можно получить 4 бесплатных урока с преподавателем школы английского языка Skyeng, а также скидку 10% на занятия в математической школе Альфа. Также есть скидка в размере 6 тыс. рублей на занятия с репетитором по школьным предметам от TutorOnline.

Кроме того, можно получить бесплатную подписка от онлайн-кинотеатра IVI, бесплатный просмотр ТВ-каналов и онлайн-кинотеатров от приложения «Смотрешка», и бесплатную подписку на more.tv.

Также пользователи могут получить скидку 300 рублей на покупки в СберАптеке и скидку 7% от интернет-магазина косметики и парфюмерии «Подружка».

Кроме того, предлагается скидка от 5 до 15% на специальную витрину в Ozon. Скидка 500 рублей на первую покупку в СберМегаМаркете (площадке ведущих интернет-магазинов России) и скидка 300 рублей на покупку от 1500 рублей в Сбермаркете (сервисе доставки продуктов и товаров).

На продукты питания есть 10%-я скидка на мороженое и продукты от «Чистой линии», а также скидка 35% на доставку от Dominos Pizza.