РИАМО - 21 мар. В Московской области с 14 по 18 марта свыше 2,4 тыс. предпринимателей обратились за консультациями и поддержкой в правительство региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Представители бизнеса могут получить справочную информацию о мерах господдержки в центрах «Мой бизнес», на инвестпортале Московской области, по телефону круглосуточной горячей линии 0150, а также на сайте правительства и Мининвеста Подмосковья.

«На сегодняшний день наша основная задача — находиться в постоянном диалоге с бизнесом и предоставлять оперативную обратную связь по вопросам государственной поддержки. Так, в Мининвесте уже создана рабочая группа по работе с банками, куда бизнес может обратиться по вопросам кредитования», – заявила зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что горячая линия поддержки предпринимателей переведена на круглосуточный режим работы. В течение предыдущей недели через разные каналы связи поступило более 2,4 тыс. обращений, 81% из них уже исполнен.

Наибольший интерес у подмосковных предпринимателей вызвала программа импортозамещения – за ней обратились 33% представителей бизнеса. На втором месте оказались консультации по новым антикризисным мерам поддержки – 23%, а на третьем с 15% – по уже существующим мерам помощи.

Кроме того, предприниматели задавали вопросы по земле и имуществу, открытию и ведению бизнеса, ограничительным мерам и другим темам.