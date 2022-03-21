РИАМО - 21 мар. Несколько уроков уникальной экологической физкультуры провели для учеников 4, 8 и 10 классов школы №4 в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Уроки провели региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоПромСервис» и профессиональные тренеры АНО «ЭкоСпорт»

На таком уроке дети погружаются в многогранный мир переработки отходов, а еще узнают правила их разделения в обычной жизни. Полученные знания закрепляются практикой. Экотренеры показывают ребятам, как правильно сортировать отходы, и обучают школьников навыкам игры в баскетбол – ведению мяча и броскам в кольцо.

«Программа поддержана нашим министерством. Она охватывает все группы населения и профессиональные сообщества, участвующие в процессах обращения с отходами», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

В рамках специально разработанных эстафет школьники в символической форме проходят все этапы жизненного цикла пластиковой бутылки – от покупки в магазине, использования по назначению, загрузки в контейнер для вторсырья, до завода по переработке отходов.

Все оборудование для экоуроков наглядно демонстрирует правила разделения отходов по двухпоточной системе. Так, баскетбольные корзины выполнены по подобию контейнеров для сухих и смешанных отходов.