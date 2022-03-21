РИАМО - 21 мар. Контракт на проектирование и возведение центра диспансеризации «Здоровье Подмосковью» на улице Маршала Бирюзова в Одинцове заключили с концерном «КРОСТ», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение блока отделения профилактики пройдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизации первичного звена».

По техническому заданию, в модульном блоке отделения профилактики нужно будет сделать кабинеты для прохождения первого этапа диспансеризации у терапевта и углубленного обследования медиками узких специальностей. Центр сможет принимать до 60 человек в одну смену.

Здание центра будет находиться около действующей поликлиники, чтобы разделить потоки заболевших пациентов от тех, кому нужно пройти диспансеризацию.

Еще два подобных центра появятся в Видном и Домодедове в текущем году. Благодаря техрешениям концерна «КРОСТ» типовые блоки будущих зданий произведут в заводских условиях. Это обеспечит высокую скорость строительства центров и качество.