РИАМО - 21 мар. Министерство энергетики Московской области предлагает жителям региона выбрать места размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сегодня в регионе установлено 269 электрозарядных станций (ЭЗС). В рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» министерство планирует разместить дополнительно порядка 20 ЭЗС.

Московская область рассматривается как пилотная территория по размещению в 2022 году 64 «быстрых» электрозарядных станций.

Жителям региона предлагают принять непосредственное участие в выборе мест расположения будущих станций. Для этого нужно перейти по ссылке и ответить на несколько вопросов.

«Министерство энергетики Московской области постоянно находится в тесном контакте с жителями региона и владельцами электрокаров. Проводятся опросы граждан на тему необходимости установки дополнительных электрозарядных станций. По итогам такого общения можно сделать вывод, что электрокары, набирают популярность в нашем регионе и соответственно необходимо развивать инфраструктуру», — подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.