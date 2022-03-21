РИАМО - 21 мар. Во время экономической нестабильности в России могут активироваться «ряженые» мошенники, которые будут искать своих жертв для обмана, сообщил бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов.

«Ряженые» мошенники – это аферисты, которые приходят в квартиры россиян и под разными предлогами пытаются проникнуть в их жилье. Они могут представляться сотрудниками разных социальных или оперативных служб.

«Всплеск мошенничества возможен. «Ряженые» люди могут ходить по домам и предлагать какие-то услуги или требовать раскрыть какие-то персональные или банковские данные. Они будут прикрываться якобы постановлениями правительства или еще какими-то якобы официальным документами», – сказал Игнатов в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что у таких аферистов есть специальные устройства, с помощью которых можно создавать поддельные удостоверения хорошего качества.

Обезопасить себя от таких мошенников легко. Для этого нужно позвонить по телефону службы, которую они представляют, и выяснить, работают ли там эти люди.

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