РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мар. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили 1 случай коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете с начала пандемии зафиксировали 14 973 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье с 19 по 21 марта выявлен 1751 случай Covid-19, в том числе за минувшие сутки - 367 случаев.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 955 977 случаев инфицирования, умерли 14 645 заболевших, выздоровел 923 461 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30 и тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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