РИАМО - 21 мар. Легкомоторные самолеты и паралеты пролетели в небе над Дмитровским округом с флагом России и георгиевской лентой в честь поддержки Вооруженных сил РФ. Патриотическая акция состоялась в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами мероприятия выступили Дмитровское отделение Российского военно-исторического общества, администрация округа, патриотические общественные организации и пилоты-любители дмитровского аэроклуба «Паралет».

Акция стартовала на аэродроме клуба «Паралет» в селе Батюшково. Пилоты-любители пролетели над Дмитровским округом, по маршруту Деденево-Яхрома-Дмитров и обратно вдоль канала им. Москвы, на легкомоторных самолетах и паралетах с флагом России и георгиевской лентой.

«Наши герои! Наши защитники! Наша гордость! Поддержать российских военных, а также помочь беженцам из Донбасса – это наше общее дело. Пусть весь мир увидит нашу силу и наше единство», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее патриотическая акция в поддержку российской армии прошла на главной площади Дмитрова. Более 300 человек, держа над головой флаги России и, растянув символ Победы – пятидесятиметровую георгиевскую ленту в форме буквы Z, исполнили песню военных лет «Катюша».