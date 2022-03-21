РИАМО - 21 мар. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в 22 раз пройдет Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Мероприятие пройдет с 20 по 29 мая. Свои выступления на фестивале представят труппы театров Подмосковья, Москвы, Перми, Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова, Луганска, а также из Армении и Кипра.

Организаторы отдавали предпочтение тем постановкам, которые можно было трансформировать для показа в естественных декорациях чеховской усадьбы.

«Помимо веранды главного дома семьи Чеховых – главной площадки фестиваля – спектакли сыграют в музейной театральной избе, а также на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Кроме того, гостей фестиваля ждет программа дополнительных мероприятий. Так, концертная программа «PROЗРЕНИЕ» в исполнении тенора Олега Крикуна и пианиста Алексея Гориболя состоится 21 мая, а детский симфонический оркестр «Мелихово» представит спектакль «Зеркало» по произведениям Чехова и Тэффи 22 мая.

В основную программу фестиваля вошли выступления 15 театров. Подмосковье представят Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

Ежегодно «Мелиховскую весну» посещают несколько тысяч зрителей, в первую очередь – из Подмосковья и столицы.

Заявки на участие в фестивале подали более 40 российских и зарубежных театров. Экспертный совет фестиваля отобрал для финальной афиши более пятнадцати постановок.